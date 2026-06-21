Oyebanji Wins Ekiti State Guber Election ( Full Results)

The Independent National Electoral Commission (INEC) has announced the candidate of the All Progressives Congress (APC), Biodun Oyebanji, as the winner of the 2026 Ekiti State governorship election.
Here are the votes scored by the three major political parties in the exercise:
- Moba LGA
ADC- 994
APC – 20,500
PDP – 1,572
- Ekiti East
ADC- 1,730
APC – 26,359
PDP – 2,795
- Irepodun/Ifelodun LGA
ADC- 511
APC – 29,278
PDP – 2,119
- Ikole LGA
ADC- 812
APC – 26,508
PDP – 750
- Aiyekire (Gbonyin) LGA
ADC- 314
APC – 17,133
PDP – 1,563
- Oye LGA
ADC- 998
APC – 18,975
PDP – 2,891
- Ise/Orun LGA
ADC – 365
APC – 12,908
PDP – 1,627
- Ilejemeje LGA
ADC- 579
APC – 8,984
PDP – 1,243
- Ado Ekiti LGA
ADC- 1,054
APC – 38,026
PDP – 3,817
- Ekiti West LGA
ADC- 674
APC – 28,258
PDP – 3,644
- Ido-Osi LGA
ADC- 561
APC – 17,901
PDP – 1,449
- Ekiti South-West LGA
ADC- 1,076
APC – 14,705
PDP – 1,800
- Ikere LGA
ADC- 245
APC – 11,116
PDP – 9,892
- Ijero LGA
ADC- 2,026
APC – 25,506
PDP – 2,479
- Efon LGA
ADC- 201
APC – 8,742
PDP – 2051
- Emure LGA
ADC – 732
APC – 14,325
PDP – 851