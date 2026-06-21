Oyebanji Wins Ekiti State Guber Election ( Full Results)

byCKN NEWS -
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The Independent National Electoral Commission (INEC) has announced the candidate of the All Progressives Congress (APC), Biodun Oyebanji, as the winner of the 2026 Ekiti State governorship election.

Here are the votes scored by the three major political parties in the exercise: 

- Moba LGA


ADC- 994


APC – 20,500


PDP – 1,572


- Ekiti East


ADC- 1,730


APC – 26,359


PDP – 2,795


- Irepodun/Ifelodun LGA


ADC- 511


APC – 29,278


PDP – 2,119


- Ikole LGA


ADC- 812


APC – 26,508


PDP – 750


- Aiyekire (Gbonyin) LGA


ADC- 314


APC – 17,133


PDP – 1,563


- Oye LGA


ADC- 998


APC – 18,975


PDP – 2,891


- Ise/Orun LGA


ADC – 365


APC – 12,908


PDP – 1,627


- Ilejemeje LGA


ADC- 579


APC – 8,984


PDP – 1,243


- Ado Ekiti LGA


ADC- 1,054


APC – 38,026


PDP – 3,817


- Ekiti West LGA


ADC- 674


APC – 28,258


PDP – 3,644


- Ido-Osi LGA


ADC- 561


APC – 17,901


PDP – 1,449


- Ekiti South-West LGA


ADC- 1,076


APC – 14,705


PDP – 1,800


- Ikere LGA


ADC- 245


APC – 11,116


PDP – 9,892


- Ijero LGA


ADC- 2,026


APC – 25,506


PDP – 2,479


- Efon LGA


ADC- 201


APC – 8,742


PDP – 2051


- Emure LGA


ADC – 732


APC – 14,325


PDP – 851

CKN NEWS

Chris Kehinde Nwandu is the Editor In Chief of CKNNEWS || He is a Law graduate and an Alumnus of Lagos State University, Lead City University Ibadan and Nigerian Institute Of Journalism || With over 2 decades practice in Journalism, PR and Advertising, he is a member of several Professional bodies within and outside Nigeria || Member: Institute Of Chartered Arbitrators ( UK ) || Member : Institute of Chartered Mediators And Conciliation || Member : Nigerian Institute Of Public Relations || Member : Advertising Practitioners Council of Nigeria || Fellow : Institute of Personality Development And Customer Relationship Management || Member and Chairman Board Of Trustees: Guild Of Professional Bloggers of Nigeria

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