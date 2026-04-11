Breaking: FG Finally Release List Of 48 Major Sponsors Of Terrorism In Nigeria ( See Full List )

The federal government has published a list of 48 individuals and groups allegedly linked to terrorism financing in Nigeria.
The list was released by the Nigeria Sanctions Committee (NIGSAC) on Saturday.
The publication includes individuals and entities suspected of involvement in terrorism-related activities.
Among those named are persons linked to groups such as Indigenous People of Biafra (IPOB), Ansaru and Islamic State West Africa Province (ISWAP).
Here’s the list.
1. Abdulsamat Ohida
2. Mohammed Sani
3. Abdurrahaman Abdurrahaman
4. Fatima Ishaq
5. Tukur Mamu
6. Yusuf Ghazali
7. Muhammad Sani
8. Abubakar Muhammad
9. Sallamudeen Hassan
10. Adamu Ishak
11. Hassana Isah
12. Abdulkareem Musa
13. Umar Abdullahi
14. Abdurrahaman Ado
15. Bashir Yusuf
16. Ibrahim Alhassan
17. Muhammad Isah
18. Salihu Adamu
19. Surajo Mohammad
20. Fannami Bukar
21. Muhammed Musa
22. Sahabi Ismail
23. Mohammed Buba
24. Jama’atu Wal-Jihad
25. Ansarul Sudan (Ansaru)
26. Islamic State West Africa Province (ISWAP)
27. Indigenous People of Biafra (IPOB)
28. Yan Group
29. Yan Group NLBDG
30. Adamu Hassan
31. Hassan Mohammed
32. Usman Abubakar
33. Kubara Salawu
34. Rabiu Suleiman
35. Simon Njoku
36. Godstime Iyare
37. Francis Mmadubuchi
38. John Onwumere
39. Chikwuka Eze
40. Edwin Chukwuedo
41. Chiwendu Owoh
42. Ginika Orji
43. Awo Uchechukwu
44. Mercy Ali
45. Ohagwu Juliana
46. Eze Okpoto
47. Nwaobi Chimezie
48. Ogumu Kewe