Breaking: FG Finally Release List Of 48 Major Sponsors Of Terrorism In Nigeria ( See Full List )

byCKN NEWS -
The federal government has published a list of 48 individuals and groups allegedly linked to terrorism financing in Nigeria.

The list was released by the Nigeria Sanctions Committee (NIGSAC) on Saturday.

The publication includes individuals and entities suspected of involvement in terrorism-related activities.

Among those named are persons linked to groups such as Indigenous People of Biafra (IPOB), Ansaru and Islamic State West Africa Province (ISWAP).

Here’s the list.

1. Abdulsamat Ohida


2. Mohammed Sani


3. Abdurrahaman Abdurrahaman


4. Fatima Ishaq


5. Tukur Mamu


6. Yusuf Ghazali


7. Muhammad Sani


8. Abubakar Muhammad


9. Sallamudeen Hassan


10. Adamu Ishak


11. Hassana Isah


12. Abdulkareem Musa


13. Umar Abdullahi


14. Abdurrahaman Ado


15. Bashir Yusuf


16. Ibrahim Alhassan


17. Muhammad Isah


18. Salihu Adamu


19. Surajo Mohammad


20. Fannami Bukar


21. Muhammed Musa


22. Sahabi Ismail


23. Mohammed Buba


24. Jama’atu Wal-Jihad


25. Ansarul Sudan (Ansaru)


26. Islamic State West Africa Province (ISWAP)


27. Indigenous People of Biafra (IPOB)


28. Yan Group


29. Yan Group NLBDG


30. Adamu Hassan


31. Hassan Mohammed


32. Usman Abubakar


33. Kubara Salawu


34. Rabiu Suleiman


35. Simon Njoku


36. Godstime Iyare


37. Francis Mmadubuchi


38. John Onwumere


39. Chikwuka Eze


40. Edwin Chukwuedo


41. Chiwendu Owoh


42. Ginika Orji


43. Awo Uchechukwu


44. Mercy Ali


45. Ohagwu Juliana


46. Eze Okpoto


47. Nwaobi Chimezie


48. Ogumu Kewe


Chris Kehinde Nwandu is the Editor In Chief of CKNNEWS

