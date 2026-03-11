Full List Of 31 Banks That Have Met CBN Recapitalization Directive

CKN NEWS
Thirty-one banks have met the Central Bank of Nigeria's recapitalization requirement ahead of the March 31, 2026 deadline

International License (₦500B minimum):

1. Zenith Bank

2. Access Bank

3. First Bank

4. GTBank (GTCO)

5. UBA

6. Fidelity Bank

7. FCMB


National License (₦200B minimum):

1. Ecobank Nigeria

2. Stanbic IBTC

3. Sterling Bank

4. Wema Bank

5. Citibank Nigeria

6. Standard Chartered Nigeria

7. Globus Bank

8. PremiumTrust Bank

9. Providus Bank/Unity bank. 

10. Alpha Morgan Bank

11. Titan Trust Bank/Union Bank

12. Optimus Bank


Regional banks (₦50B minimum):

1. Signature Bank

2. Parallax Bank

3. SunTrust Bank.


Non-interest banks (₦20B minimum):

1. Jaiz Bank

2. Lotus Bank

3. TAJBank

4. AltBank


Merchant banks (₦50B minimum):

1. FSDH Merchant Bank

2. Greenwich Merchant Bank

3. Nova Merchant Bank

4. Rand Merchant Bank

5. Coronation Merchant Bank.

The deadline is three weeks away, March 31st. 

Non-compliant banks face license downgrade or forced mergers. 


