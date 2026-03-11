Full List Of 31 Banks That Have Met CBN Recapitalization Directive

Thirty-one banks have met the Central Bank of Nigeria's recapitalization requirement ahead of the March 31, 2026 deadline
International License (₦500B minimum):
1. Zenith Bank
2. Access Bank
3. First Bank
4. GTBank (GTCO)
5. UBA
6. Fidelity Bank
7. FCMB
National License (₦200B minimum):
1. Ecobank Nigeria
2. Stanbic IBTC
3. Sterling Bank
4. Wema Bank
5. Citibank Nigeria
6. Standard Chartered Nigeria
7. Globus Bank
8. PremiumTrust Bank
9. Providus Bank/Unity bank.
10. Alpha Morgan Bank
11. Titan Trust Bank/Union Bank
12. Optimus Bank
Regional banks (₦50B minimum):
1. Signature Bank
2. Parallax Bank
3. SunTrust Bank.
Non-interest banks (₦20B minimum):
1. Jaiz Bank
2. Lotus Bank
3. TAJBank
4. AltBank
Merchant banks (₦50B minimum):
1. FSDH Merchant Bank
2. Greenwich Merchant Bank
3. Nova Merchant Bank
4. Rand Merchant Bank
5. Coronation Merchant Bank.
The deadline is three weeks away, March 31st.
Non-compliant banks face license downgrade or forced mergers.