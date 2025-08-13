Breaking: Few Hours After Pardon , Emmanson Gets Movie Role Offer From Veteran Nollywood Producer

Few hours after her pardon , Miss Comfort Emmanson has been offered a movie role by a popular movie producer

Miss Emmanson who was involved in an altercation with Ibom Air crew few days ago leading to her being sent to Kirikiri prison has was offered the role by veteran Nollywood producer Zeb Ejiro

This was Ejiro's post sighted by CKNNews after she was pardoned by the Federal Government

""Comfort Emmanson to be given a lead role in my next movie"

It is not yet known if Emmanson will take up the role after her release

