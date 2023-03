1979 Class Of President, VP , Governors etc Only Two Are Still Alive ( See Full List )

Published:

Just 44 Years...In The Class Of 1979 Leaders Only Two Are Still Alive





THE PRESIDENCY.





President:





Alhaji Shehu Shagari (dead)





Vice President:





Dr.Alex Ekwueme (dead)





THE NATIONAL ASSEMBLY.

Senate President:





Dr. Joseph Wayas (dead)





Senate Leader:





Dr. Olusola Saraki (dead)





SPEAKER OF THE HOUSE:





Edwin Ume-Ezeoke (dead)

THE 19 GOVERNORS





1. Abdulkadir Balarabe Musa - Kaduna (dead)

2. Abubakar Barde - Gongola (dead)

3. Abubakar Rimi - Kano (dead)

4. Abubakar Tatari Ali - Bauchi (dead)

5. Adamu Attah - Kwara (dead)

6. Ambrose Alli - Bendel (dead)

7. Aper Aku - Benue (dead)

8. Auwal Ibrahim - Niger (Alive)

9. Bola Ige - Oyo (dead)

10. Bisi Onabanjo - Ogun (dead)

11. Clement Isong - C/River (dead)

12. Jim Nwobodo - Enugu (alive)

13. Lateef Jakande - Lagos (dead)

14. Melford Okilo - Rivers (dead)

15. Michael Ajasin - Ondo (dead)

16. Muhammadu Goni - Borno (dead)

17. Sam Mbakwe - Imo (dead)

18. Shehu Kangiwa - Sokoto (dead)

19. Solomon Lar - Plateau (dead)





It's just 44 years ago and among those powerful men ONLY TWO of them are still alive, and they no longer make news.





Such Is life

