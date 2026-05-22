List Of Successful APC Senatorial Candidates

byCKN NEWS
FULL LIST OF APC SENATORIAL CANDIDATES SO FAR

ABIA

Orji Uzor Kalu — Abia north

Erondu Uchenna Erondu Jr — Abia south

Emeka Atuma — Abia central


ADAMAWA

Umaru Fintiri — Adamawa north

Felix Tangwami — Adamawa South 


AKWA IBOM

Godswill Akpabio — Akwa Ibom north-west

Aniekan Bassey — Akwa Ibom north-east

Ekong Sampson — Akwa Ibom south 


ANAMBRA

Nelson Onubuogu — Anambra north

Kene Chiedu Ngozi Benedicta — Anambra central FEMALE

Chibuogu Oraelusi — Anambra south 


BAUCHI

Yakubu Abdullahi — Bauchi south

Ibrahim Baba — Bauchi north 


BAYELSA

Fidelis Agbiki — Bayelsa west

Friday Kombowei Benson — Bayelsa central

Israel Sunny-Goli — Bayelsa east 


BENUE

Dave Padopads-Awunah — Benue north-west

Gabriel Suswam — Benue north-east

Francis Agbo — Benue south 


BORNO

Kaka Shehu — Borno central

Ali Ndume — Borno south

Tahir Monguno — Borno north 


CROSS RIVER

Jarigbe Jarigbe — Cross River north

Oden Ewa — Cross River central

Asuquo Ekpenyong — Cross River south 


DELTA

Ede Dafinone — Delta central

Ifeanyi Okowa — Delta north

Joel-Onowakpo Thomas — Delta south 


EDO

Adams Oshiomhole — Edo north

Joseph Ikpea — Edo central

Ogbeide-Ihama Omoregie — Edo south 


EKITI

Opeyemi Bamidele — Ekiti central

Cyril Fasuyi — Ekiti north

Yemi Adaramodu — Ekiti south 


ENUGU

Osita Ngwu — Enugu west

Kelvin Chukwu — Enugu east

Ikeje Asogwa — Enugu north 


GOMBE

Inuwa Yahaya — Gombe north

Mohammed Ahmed — Gombe central

Jerry Damara — Gombe south 


IMO

Alex Mbata — Imo east

Hope Uzodimma — Imo west

Patrick Ndubueze — Imo north 


JIGAWA

Babangida Hussain — Jigawa north-west

Ahmed Malam Madori — Jigawa north-east

Sani Garba — Jigawa south-west


KADUNA

Ramalan Yero — Kaduna north

Shehu Sani — Kaduna central

Sunday Katung — Kaduna south 


KANO

Jibrin Barau — Kano north

Ibrahim Shekarau — Kano central

Abdulrahman Kawu — Kano south 


KATSINA

Mutari Dandutse — Katsina south

Nasir Daura — Katsina north

Abdulaziz Yar’Adua — Katsina central


KEBBI

Adamu Aliero — Kebbi central

Yahaya Abdullahi — Kebbi north

Jafar Gajere — Kebbi south 


KOGI

Joseph Erico — Kogi east

Yahaya Bello — Kogi central


KWARA

Abdulrahman Abdulrazaq — Kwara central

Sadiq Umar — Kwara north

Muheebah Dankaka — Kwara south FEMALE


LAGOS

Wasiu Eshinlokun — Lagos central

Idiat Adebule — Lagos west FEMALE

Tokunbo Abiru — Lagos east


NASARAWA

Abdullahi Sule — Nasarawa north

Faisal Shuaib — Nasarawa west


NIGER

Idris Kutigi — Niger south

Sani Musa — Niger east

Sani Bello — Niger north 


OGUN

Dapo Abiodun — Ogun east

Jimoh Ojugbele — Ogun west

Shuaib Salisu — Ogun central


ONDO

Gbenga Elegbeleye — Ondo north

Taiwo Fasoranti — Ondo central

Isaacs Kekemeke — Ondo south 


OSUN

Francis Fadahunsi — Osun east

Adekunle Adeogoke — Osun central

Akintunde Oyebiyi — Osun 


OYO

Remi Oseni - Oyo South 

Yunusi Akintunde - Oyo Central 


PLATEAU

David Barji — Plateau central

Simon Lalong — Plateau south

Simon Mwadkwon — Plateau north 


RIVERS

Felix Obuah — Rivers west

Allwell Onyesoh — Rivers east

Barry Mwara — Rivers south-east


SOKOTO

Aliyu Wamakko — Sokoto central

Umaru Ajiya — Sokoto east

Ibrahim Danbaba — Sokoto south 


TARABA

Manu Haruna — Taraba central

David Jimkuta — Taraba south 


YOBE

Mai Mala Buni — Yobe east

Ahmad Ibrahim Lawan — Yobe north

Ibrahim Bomai — Yobe south 


ZAMFARA

Abdulaziz Yari — Zamfara west

Ikra Bilbis — Zamfara central

Sahabi Ya’u — Zamfara north 


FCT

Philip Aduda — Federal Capital Territory (FCT)


Senatorial districts not listed are either pending, inconclusive, or yet to conduct APC primaries due to internal disputes, zoning disagreements, logistical challenges and postponements.

