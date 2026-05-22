List Of Successful APC Senatorial Candidates

FULL LIST OF APC SENATORIAL CANDIDATES SO FAR
ABIA
Orji Uzor Kalu — Abia north
Erondu Uchenna Erondu Jr — Abia south
Emeka Atuma — Abia central
ADAMAWA
Umaru Fintiri — Adamawa north
Felix Tangwami — Adamawa South
AKWA IBOM
Godswill Akpabio — Akwa Ibom north-west
Aniekan Bassey — Akwa Ibom north-east
Ekong Sampson — Akwa Ibom south
ANAMBRA
Nelson Onubuogu — Anambra north
Kene Chiedu Ngozi Benedicta — Anambra central FEMALE
Chibuogu Oraelusi — Anambra south
BAUCHI
Yakubu Abdullahi — Bauchi south
Ibrahim Baba — Bauchi north
BAYELSA
Fidelis Agbiki — Bayelsa west
Friday Kombowei Benson — Bayelsa central
Israel Sunny-Goli — Bayelsa east
BENUE
Dave Padopads-Awunah — Benue north-west
Gabriel Suswam — Benue north-east
Francis Agbo — Benue south
BORNO
Kaka Shehu — Borno central
Ali Ndume — Borno south
Tahir Monguno — Borno north
CROSS RIVER
Jarigbe Jarigbe — Cross River north
Oden Ewa — Cross River central
Asuquo Ekpenyong — Cross River south
DELTA
Ede Dafinone — Delta central
Ifeanyi Okowa — Delta north
Joel-Onowakpo Thomas — Delta south
EDO
Adams Oshiomhole — Edo north
Joseph Ikpea — Edo central
Ogbeide-Ihama Omoregie — Edo south
EKITI
Opeyemi Bamidele — Ekiti central
Cyril Fasuyi — Ekiti north
Yemi Adaramodu — Ekiti south
ENUGU
Osita Ngwu — Enugu west
Kelvin Chukwu — Enugu east
Ikeje Asogwa — Enugu north
GOMBE
Inuwa Yahaya — Gombe north
Mohammed Ahmed — Gombe central
Jerry Damara — Gombe south
IMO
Alex Mbata — Imo east
Hope Uzodimma — Imo west
Patrick Ndubueze — Imo north
JIGAWA
Babangida Hussain — Jigawa north-west
Ahmed Malam Madori — Jigawa north-east
Sani Garba — Jigawa south-west
KADUNA
Ramalan Yero — Kaduna north
Shehu Sani — Kaduna central
Sunday Katung — Kaduna south
KANO
Jibrin Barau — Kano north
Ibrahim Shekarau — Kano central
Abdulrahman Kawu — Kano south
KATSINA
Mutari Dandutse — Katsina south
Nasir Daura — Katsina north
Abdulaziz Yar’Adua — Katsina central
KEBBI
Adamu Aliero — Kebbi central
Yahaya Abdullahi — Kebbi north
Jafar Gajere — Kebbi south
KOGI
Joseph Erico — Kogi east
Yahaya Bello — Kogi central
KWARA
Abdulrahman Abdulrazaq — Kwara central
Sadiq Umar — Kwara north
Muheebah Dankaka — Kwara south FEMALE
LAGOS
Wasiu Eshinlokun — Lagos central
Idiat Adebule — Lagos west FEMALE
Tokunbo Abiru — Lagos east
NASARAWA
Abdullahi Sule — Nasarawa north
Faisal Shuaib — Nasarawa west
NIGER
Idris Kutigi — Niger south
Sani Musa — Niger east
Sani Bello — Niger north
OGUN
Dapo Abiodun — Ogun east
Jimoh Ojugbele — Ogun west
Shuaib Salisu — Ogun central
ONDO
Gbenga Elegbeleye — Ondo north
Taiwo Fasoranti — Ondo central
Isaacs Kekemeke — Ondo south
OSUN
Francis Fadahunsi — Osun east
Adekunle Adeogoke — Osun central
Akintunde Oyebiyi — Osun
OYO
Remi Oseni - Oyo South
Yunusi Akintunde - Oyo Central
PLATEAU
David Barji — Plateau central
Simon Lalong — Plateau south
Simon Mwadkwon — Plateau north
RIVERS
Felix Obuah — Rivers west
Allwell Onyesoh — Rivers east
Barry Mwara — Rivers south-east
SOKOTO
Aliyu Wamakko — Sokoto central
Umaru Ajiya — Sokoto east
Ibrahim Danbaba — Sokoto south
TARABA
Manu Haruna — Taraba central
David Jimkuta — Taraba south
YOBE
Mai Mala Buni — Yobe east
Ahmad Ibrahim Lawan — Yobe north
Ibrahim Bomai — Yobe south
ZAMFARA
Abdulaziz Yari — Zamfara west
Ikra Bilbis — Zamfara central
Sahabi Ya’u — Zamfara north
FCT
Philip Aduda — Federal Capital Territory (FCT)
Senatorial districts not listed are either pending, inconclusive, or yet to conduct APC primaries due to internal disputes, zoning disagreements, logistical challenges and postponements.