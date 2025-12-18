Senate Confirms Reno , Fani Kayode, Others As Ambassadors

byCKN NEWS -
0


 

The senate has confirmed the appointment of 64 ambassadorial nominees.

Thirty-four of the confirmed nominees are career ambassadors, while 30 are non-career ambassadors.

The career ambassadors include Arewa Esther (Oyo), Adeola-Ibrahim Mopelola (Ogun), Ramat Omonbolale (Lagos), Monica Okechukwu Enebechi (Anambra), Adams Bassey (Cross River), Clark Efe (Delta), Mohammed Lele (Bauchi), Muhammad Dahiru (Kaduna), and Ahmed Monguno (Borno).

The non-career ambassadors include Onueze Okocha (Rivers), Femi Pedro (Lagos) Isaac Adewole (Osun), Chioma Ohakim (Imo), Ajimobi Florence (Oyo), Sulola Akande (Oyo), Uguwanyi Ifeanyi (Enugu), Ita Enang (Akwa Ibom), Femi Fani-Kayode (Osun), Jimoh Ibrahim (Ondo), Jerry Manwe (Taraba), Reno Omokri (Delta), Ibas Ibok-Ette (Cross River), Abdulrahman Dambazzau (Kano), and Abas Braimah (Edo).

More details later 



Tags

CKN NEWS

Chris Kehinde Nwandu is the Editor In Chief of CKNNEWS || He is a Law graduate and an Alumnus of Lagos State University, Lead City University Ibadan and Nigerian Institute Of Journalism || With over 2 decades practice in Journalism, PR and Advertising, he is a member of several Professional bodies within and outside Nigeria || Member: Institute Of Chartered Arbitrators ( UK ) || Member : Institute of Chartered Mediators And Conciliation || Member : Nigerian Institute Of Public Relations || Member : Advertising Practitioners Council of Nigeria || Fellow : Institute of Personality Development And Customer Relationship Management || Member and Chairman Board Of Trustees: Guild Of Professional Bloggers of Nigeria

You may like these posts

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال