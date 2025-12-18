Senate Confirms Reno , Fani Kayode, Others As Ambassadors

The senate has confirmed the appointment of 64 ambassadorial nominees.
Thirty-four of the confirmed nominees are career ambassadors, while 30 are non-career ambassadors.
The career ambassadors include Arewa Esther (Oyo), Adeola-Ibrahim Mopelola (Ogun), Ramat Omonbolale (Lagos), Monica Okechukwu Enebechi (Anambra), Adams Bassey (Cross River), Clark Efe (Delta), Mohammed Lele (Bauchi), Muhammad Dahiru (Kaduna), and Ahmed Monguno (Borno).
The non-career ambassadors include Onueze Okocha (Rivers), Femi Pedro (Lagos) Isaac Adewole (Osun), Chioma Ohakim (Imo), Ajimobi Florence (Oyo), Sulola Akande (Oyo), Uguwanyi Ifeanyi (Enugu), Ita Enang (Akwa Ibom), Femi Fani-Kayode (Osun), Jimoh Ibrahim (Ondo), Jerry Manwe (Taraba), Reno Omokri (Delta), Ibas Ibok-Ette (Cross River), Abdulrahman Dambazzau (Kano), and Abas Braimah (Edo).
More details later