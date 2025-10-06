France Prime Minister, Sébastien Lecornu Resigns

byCKN NEWS -
0


 

France’s Prime Minister, Sébastien Lecornu, has resigned barely a month after his appointment, the Élysée Palace confirmed on Monday. 

His exit comes amid mounting political tension and dissatisfaction within President Emmanuel Macron’s coalition, which lacks a clear parliamentary majority. 

Lecornu’s resignation follows criticism from conservative allies over cabinet appointments and deep divisions that have raised fresh questions about the stability of Macron’s government.

Tags

CKN NEWS

Chris Kehinde Nwandu is the Editor In Chief of CKNNEWS || He is a Law graduate and an Alumnus of Lagos State University, Lead City University Ibadan and Nigerian Institute Of Journalism || With over 2 decades practice in Journalism, PR and Advertising, he is a member of several Professional bodies within and outside Nigeria || Member: Institute Of Chartered Arbitrators ( UK ) || Member : Institute of Chartered Mediators And Conciliation || Member : Nigerian Institute Of Public Relations || Member : Advertising Practitioners Council of Nigeria || Fellow : Institute of Personality Development And Customer Relationship Management || Member and Chairman Board Of Trustees: Guild Of Professional Bloggers of Nigeria

You may like these posts

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال