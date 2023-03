2023 Election: Call Any Of These Military Numbers If You Notice Any Security Challenges Or Breach Of The Peace In Your State

Published:

FROM DEFENCE HEADQUARTERS

Members of the general public are please enjoined to call the phone numbers below in their various states and the Federal Capital Territory Abuja to report any security breach during the elections.





1. ABIA STATE - 09029568595

07067880707





2. ADAMAWA - 08022750987





3. AKWA IBOM STATE - 09070077175

08163256562





4. ANAMBRA STATE - 08030881453





5. BAUCHI STATE - 08128063675





6. BAYELSA STATE - 08107855752

08143247308





7. BENUE STATE - 08080754339





8. BORNO STATE - 09099616160

08086987079





9. CROSS RIVER - 08037084192





10. DELTA STATE - 09044400064

08144464947





11. EBONYI STATE - 08158274048





12. EDO STATE - 09066325953





13. EKITI STATE - 08037851448





14. ENUGU STATE - 09032102212

08023097458





15. GOMBE STATE - 07063908779

08082557782





16. IMO STATE - 08069587883

08164120381





17. JIGAWA STATE - 07017791414

08100144363





18. KADUNA STATE - 07031544227

08028580978

08035242633





19. KANO STATE - 08038432656

20. KASTINA STATE - 08108854061

09012998054





21. KEBBI STATE - 09130213661





22. KOGI STATE - 08033217964





23. KWARA STATE - 09060001270





24. LAGOS STATE - 07034769430

09127604098





25. NASARAWA STATE - 09051009404





26. NIGER STATE - 07031346425





27. OGUN STATE - 09116589494

08032466245





28. ONDO STATE - 08036130535





29. OSUN STATE - 09019683922





30. OYO STATE - 07047703000





31. PLATEAU STATE - 08037116395

07031260622





32. RIVERS STATE - 08064274222





33. SOKOTO STATE - 07069084570

07052693532

08136913284





34. TARABA STATE - 08136728969

08060902363





35. YOBE STATE - 08061397656





36. ZAMFARA STATE - 08140075541





37. FCT - 09114913164

08186690471

08079153860

08164304255

09159793968





ONYEMA NWACHUKWU

Brigadier General

Director Army Public Relations





