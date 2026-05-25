Breakdown On How Tinubu Secured 10.9m Votes At APC Primaries

The Making Of President Tinubu’s Almost 11 Million Votes In The 2027 APC Presidential Primaries By Bayo Onanuga
1. Lagos: 814,988
2. Adamawa: 644,149
3. Kaduna: 618,914
4. Imo: 582,960
5. Kano: 500,852
6. Katsina: 467,003
7. Gombe: 450,517
8. Borno: 414,988
9. Delta: 407,646
10. Akwa Ibom: 389,197
11. Enugu: 383,382
12. Benue: 374,787
13. Plateau: 241,720
14. Bayelsa: 227,192
15. Ebonyi: 207,579
16. Jigawa: 206,520
17. Kogi: 197,370
18. Taraba: 183,698
19. Ondo: 181,996
20. Niger: 175,487
21. Abia: 161,005
22. Bauchi: 156,541
23. Ogun: 322,485
24. Zamfara: 321,579
25. Kwara: 310,990
26. Sokoto: 301,000
27. Kebbi: 292,972
28. Nasarawa: 285,436
29. Rivers: 280,082
30. Yobe: 253,804
31. Cross River: 113,911
32. Edo: 121,098
33. Oyo: 142,754
34. Osun: 100,888
35. Ekiti: 85,340
36. Anambra: 43,034
37. FCT: 36,103