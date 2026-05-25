Breakdown On How Tinubu Secured 10.9m Votes At APC Primaries

The Making Of President Tinubu’s Almost 11 Million Votes In The 2027 APC Presidential Primaries By Bayo Onanuga

1. Lagos: 814,988 


2. Adamawa: 644,149 


3. Kaduna: 618,914 


4. Imo: 582,960 


5. Kano: 500,852 


6. Katsina: 467,003


7. Gombe: 450,517 


8. Borno: 414,988 


9. Delta: 407,646 


10. Akwa Ibom: 389,197 


11. Enugu: 383,382 


12. Benue: 374,787 


13. Plateau: 241,720 


14. Bayelsa: 227,192 


15. Ebonyi: 207,579 


16. Jigawa: 206,520 


17. Kogi: 197,370 


18. Taraba: 183,698 


19. Ondo: 181,996 


20. Niger: 175,487 


21. Abia: 161,005 


22. Bauchi: 156,541 


23. Ogun: 322,485 


24. Zamfara: 321,579 


25. Kwara: 310,990 


26. Sokoto: 301,000 


27. Kebbi: 292,972 


28. Nasarawa: 285,436 


29. Rivers: 280,082 


30. Yobe: 253,804 


31. Cross River: 113,911 


32. Edo: 121,098 


33. Oyo: 142,754 


34. Osun: 100,888 


35. Ekiti: 85,340 


36. Anambra: 43,034 


37. FCT: 36,103


