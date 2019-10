16th Abuja Film Festival Nominees Released (See Full List)

Published:

2019 16TH ABUJA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL LIST OF NOMIEES AS RELEASED BY THE FESTIVAL SCREENEERS1. Outstanding Feature Film Nominee[NIGERIA)1.Bling lagosians - Bolanle Austen Peters2.Unbreakable – Ben Chiadika3.Gold Statue - Tade Ogidan4. Cold feet - Moses Iwang5.Believe in you - Isioro Tokunbo6.The family - Judith Audu7.Mother and Daughter - Kehinde Olorunyomi.8.Ordinary fellow - Lorrenzo Menakaya9. The Ignored – Desmond Utonwem2. Outstanding feature film nominee (foreign)1.The great will - Zhang Yimou - China2.94 terror – Richard mulunda - Uganda3.Blackshee..Mcdonald Agugueshi - Ghana4 Under the weight of remorse - Lillian Moema - Brazil5 Foreign love - Eboni Adams - USA/NIG6 First person plan - Eric Tretbar - USA7.Heart of Africa - Tship Kabanbii - Congo8.TARA - Kumer Ray - india3. Outstanding Music Score Nominee1 Power of Wealth - Nigeria2 Ipade - Nigeria3 Ignored - Nigeria4 Honeymoon - USA5 fix it or kill it – Nigeria6. Cold Feet – Nigeria7. The Great Wall - China4. OUTSTANDING documentary film nominee1 Nigeria’s lost generation - Charles luck od - Nigeria2 Tomorrow is gone - Boaz Goldbey - Israel3 Zulu return - Guguletu - UK/US4 Confra - Ayo Adewunmi - Nigeria5 The fence - Shreehan Diharmen -India6 Far from home – Charlie Dee …Italy7 Nightfall in Lagos - James Amuta -Nigeria8. Where has time Gone – Brics – China5. Outsatnding Animation film1Sume –Sandra Jovanovska - Slovenia2Ekuba - Koume Abel – Cote D”Voire3 Is written - Aldivan Torres - Italy4 Behold - Gilnaz Arzpeyme - Canada5 Story of Mike the Ant – Sanja Savic - Serbia6. Outstanding student film nominee1 Simi - Johnson Ayolola - Nigeria2. Camo Cross - Sanni Ayodeji - Nigeria3. somewhere in Nigeria - David Marvin -Nigeria4 Blackwood - kalu Orj - Australia5. Dust - Shine Bone - USA6 Boys don’t cry - Albert Donkor - Ghana/UK7.The Procedure- Maviella Kore -Argentina8.Born in the evening -Finest uwaoma-Nigeria7. First time director1 Dust…..shane Book…USA2.procedure…Maviella koref…Argentina3.junlae Daughter…Nina Ding…china4 Beyond Tolerance…Muyiwa AlukoAmaka Vanni----Nig.Rafest Aliyu5. Nature Morte – Chantel Lorang – Luxemburg6. The History of Chicken – Odera Olivia Orji – Nigeria7. Snatched – Sagacious Osarunwese – Nigeria8. Outstanding short film (Nigeria)1 Trumped - Stanlee Ohikhuare2 And The Winner is – Adebola Ogunsina3 in a jungle - Uduak Etukudo - Nigeria4. Tip of the Edge – Akorede Azeez5. WE – Idiagbonya Samuel6. Hooked – Osaigbovo Enamiatoe7. Dark room - Lauren Kagho Ithebor8 Sinners At My Place – Kelvin Luther Apaa9 A Life called Tears – Peter Fada9. Outstanding Film In Directing1 Bling Lagosians..Nigeria - Bolanle Austen Peters (Nigeria)2 The Great Wall – Zhang Yimou - china3 Golden statue - Tade Ogidan - Nigeria4 94 Terror – Richard Mulunda - Uganda5 foreign love – Ebony Adams - USA6 Heart of Africa - Tshope Kabambi – Congo DRC7 Code Wilo - Mike Steve Adeleye - Nigeria8 Cold Feet - Moses Inwang – Nigeria9. Its Written – Adams Torress – Brazil10. Outstanding Experimental Film1 ODERA……Chaz Cephaz..Nigeria2 Wasted…Uchenna Agbo…Nigeria3. Snatched – Sagacious Osarunwese – Nigeria4. Behold – Gilinaz Aryzpeyina – Canada5. Camo Cross – Sanni Ayodeji – Nigeria6. Growing Pain – Rusell Oru – Nigeria7. A Day Too Far – Chaz Chijioke Cephaz – Nigeria8. Forbidden Cave – Eric Ogbonmo – Nigeria9. Hatred – Saheed Adebayo – Nigeria11. Outstanding Actor1.Adjetey Annan – Blacksheep - Ghana2 Gabriel Afolayan - Gold Statue - Nigeria3 Nosa Obaseki - Believe in you - Nig/Canada4 Jim Iyke - Cold Feet - Nigeria5 Faysal Ahmed - First person plan - USA6 Kelechi Udegbe - The family - Nigeria7 Gbenga Titiloye - Code wilo – Nigeria8. Royan Man – Trumped – Nigeria9. Charles Inojie – Hatred - Nigeria12. Outstanding Actress1 Joke Silva - If I am president - Nigeria2 Elvina Ibru - The Bling lagosians -Nigeria3 Aevese Emokpae - The unbreakable..Nigeria4 Ninsiima Ronah …94 Terror..uganda5 Shaffy Bello - Mother and Daughter in-law - Nigeria6 Omowunmi Dada - Bony and clara-the Dejava story - Nigeria7 Adaora Udeh – Blue - Nigeria8 Tayo Elesin - Honeymoon - USA9. Royan Man – Trumped - Nigeria13. Outstanding First Time Director1.1. Dust – Shane Book - USA2. Procedure – Maviella Koref – Argntina3. Junlae Daughter – Ning Ding – China4. Beyond Tolerance – Muyiwa Aluko/Amaka Vanni/Rafest Aliu - Nigeria5. Growing Pain – Rusell Oru – Nigeria6. Dyskya: The Women of Nepal – Brittney Thaxton – USA7. Orange – Bernard Ndukwe - Nigeria14. Outsanding Short Film Foreign1, A Mother – Natasha Ngaiza – USA2. Farewell Though – Zaoh Li – China3. Baba Sifon – Pantalein – Reunion4. Apartment 24 – Nike Campbell – USA/Nig5. Honeymoon – Amy Aniobi – USA6. Impact – Hector Romance – Spain7. God Has already Gone Agead – Peter Boving – Gernany8. Little Baby – Roberto Constatino – Italy9. A Trip With Mom – Sophie Shui – Taiwan15. Golden Jury Award1. The Great Wall – China2. Gold Statue – Nigeria3. Unbreakable – Nigeria4. Is Written - Brazil5. The Family – Nigeria6. Heart of Africa – Congo DRC7. Bling Lagosians – Nigeria8. TARA (The Journey of Love & Passion – India