Ihedioha Names Former Minister,16 Others As Commissioners

Published:

Share This

These are the names of 17 Commissioners sent to Imo State House of Assembly by Governornor Emeka Ihedioha.The list includes the name of a former Minister ,Prof Violin Onwuliri1. Prof Viola Onwuliri2. Rt Hon Chuma Nnaji3. Reginald lhebuzo4. Ekezie Johnbosco Okeahialam5. Prof Emeka Felix Ebidiekwe6 Engr. Benjamin Nnamdi Ekwueme7 Prof. Uchenna Joseph Uwaleke8. Prof Nicholas Anayo Amaefule9. Barr. Chijioke Nzekwe10. Umez-Eronini Okechukwu11. Mikam Mgbegwelu12. Dr. Vin Udokwu13. Bon Unachukwu14. Mrs Nkeiruka lbekwe15. Engr Sly Enwerem16. Chief Emma Nworgu17. Tony Eze Okere