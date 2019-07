Breaking:Buhari Retains Lai Mohammed,Amaechi,Fashola As Ministers.Keyamo,Gbemi Saraki ,Akpabio Others Make List (See Full List)

Published:

President Muhammadu Buhari on Tuesday sent the list of 43 ministerial nominees for the screening and confirmation of the senateSome of the names on the list include former Akwa Ibom State governor, Godswill Akpabio, former Benue State governor, George Akume, Buhari campaign spokesperson, Festus Keyamo, SAN.Others on the list are former governor of Ekiti State, Niyi Adebayo, Senator Gbemisola Saraki, Senator Olutayo Alasoadura, immediate past governor of Osun State, Rauf Aregbesola and Senator Olurunnimbe MamoraImmediate former ministers who made the list, include Rotimi Amaechi, Raji Fashola, Adamu Adamu, and Lai Mohammed.See full list Ministerial Nominees:-1. Ikechukwu Ogar (Abia)2. Mohammed Musa Bello (Adamawa)3. Godswill Akpabio (Akwa Ibom)4. Chris Ngige (Anambra)5. Sharon Ikpeazu (Anambra)6. Adamu Adamu (Bauchi)7. Maryam Katagun (Bauchi)8. Timipre Sylver (Bayelsa)9. George Akume (Benue)10. Mustapha Baba Shehuri (Borno)11. Bodi Agba (Cross River)12. Festus Keyamo (Delta)13. Ogbonnaya Onu (Ebonyi)14. Clement. Ike Agba (Edo)15. Osagie Enanieri (Edo)16. Richard Adeniyi Adebayo (Ekiti)17. Geoffrey Onyeama (Enugu)18. Ali Pantami (Gombe)19. Emeka Nwajuba (Imo)20. Suleiman Adamu (Jigawa)21. Zainab Ahamed (Kaduna)22. Muhammad Mahmud (Kaduna)23. Sabo Sanono (Kano)24. Bashir Sani (Kano)25. Hadi Sirika (Katsina)26. Abubakar Malami (Kebbi)27. Rahmatu Tijjani (Kogi)28. Lai Mohammed (Kwara)29. Gbemisola Saraki (Kwara)30. Adeleke Mamora (Lagos)31. Babatunde Fashola (Lagos)32. Mohammed H. Abdullahi (Nasarawa)33. Zubair Dada (Niger)34. Olamilekan Adegbite (Ogun)35. Tayo Alasoadura (Ondo)36. Rauf Aregbesola (Osun)37. Sunday Dare (Oyo)38. Paulen Talen (Plateau)39. Rotimi Amaechi (Rivers)40. Muhammadu Ngiadi (Sokoto)41. Sale Mamman (Taraba)42. Abubakar Aliyu (Yobe)43. Sadiya Umar Faru (Zamfara)