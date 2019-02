Ondo State Presidential Election Result :APC 241,769 , PDP. 275 ,901 (See Full Result Atiku Wins)

Published:

Final results of the Presidential election in Ondo state as declared by professor Kayode Soremekun Resident Electoral Comissioner For INEC.



IRELE LG APC..10,082 PDP…12,862 2. ONDO EAST LG APC 5296 PDP 8455 3. AKOKO SOUTHEAST LG APC.. 7306 PDP.. 6616 4. AKURE NORTH LG APC.. 8661 PDP.. 12786 5. IDANRE LG APC.. 8453 PDP.. 14704 6. IFEDORE LG APC 9433 PDP 11745 7.ILEOLUJI OKEIGBO APC 10404 PDP 12680 8.AKOKO NORTH WEST APC 14158 PDP. 13950 9.AKOKO NORTH EAST APC 15598 PDP 11641 10.OSE APC 10321 PDP 12919 11.OWO APC 18322 PDP 13375 12.OKITIPUPA APC 17010 PDP 22370 13.AKOKO SOUTHWEST APC 21592 PDP 16469 14.ODIGBO APC 19523 PDP 16608 15.ILAJE APC 17455 PDP 14421 16.ESEODO APC 9530 PDP. 12005 AAC. 828 17.ONDO WEST APC 13448 PDP. 25255 AAC 1075 18.AKURE SOUTH APC 25177 PDP. 37040



TOTAL PRESIDENTIAL RESULTS FROM ONDO STATE APC 241 ,769 PDP. 275 ,901 Breakdown of Ondo State presidential election : Registered voters 1,812 ,567 Accredited voters 598586 Total valid votes 555984 Rejected votes 30833 Total cast votes 586827.

