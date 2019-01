State By State Breakdown Of INEC Registered Voters For 2019 General Election

Published:

State by state number of registered voters as released by INEC.



No. States No of Voters



1. Abia 1,932,892



2 Adamawa 1,973,083



3 Akwa Ibom 2,119,727



4 Anambra 2,447,996



5 Bauchi 2,462,843



6 Bayelsa 923,182



7 Benue 2,480,131



8 Borno 2,315,956



9 Cross River 1,527,289



10 Delta 2,845,274



11 Ebonyi 1,459,933



12 Edo 2,210,534



13 Ekiti 909,967



14 Enugu 1,944,016



15 FCT 1,344,856



16 Gombe 1,394,393



17 Imo 2,272,293



18 Jigawa 2,111,106



19 Kaduna 3,932,492



20 Kano 5,457,747



21 Katsina 3,230,230



22 Kebbi. 1,806,231



23 Kogi 1,646,350



24 Kwara 1,406,457



25 Lagos 6,570,291



26 Nasarawa 1,617,786



27 Niger 2,390,035



28 Ogun 2,375,003



29 Ondo 1,822,346



30 Osun 1,680,498



31 Oyo 2,934,107



32 Plateau 2,480,455



33 Rivers 3,215,273



34 Sokoto 1,903,166



35 Taraba 1,777,105



36 Yobe 1,365,913



37 Zamfara 1,717,128



Total 84,004,084

Share This