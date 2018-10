List Of 17 Successful PDP Gubernatorial Candidates

Published:

This is a list of successful gubernatorial aspirants that won their primaries on SaturdayAbia :- Okezie IkpeazuAdamawa :- Alhaji Ahmadu FintiriAkwa Ibom :- Udom EmmanuelBauchi :- Senator Bala MuhammedCross Rivers :- Ben AyadeDelta :- Ifeanyi OkowaEbonyi :- David UmahiEnugu :- Ifeanyi UgwanyiKaduna :- Rt. Hon. Isa Ashiru KudanNasarawa :- David OmbugaduNiger :- Umar NaskoOgun State :- Ladi Adebutu LadoOyo :- Engr Seyi MakindePlateau :- Jeremiah UseniRivers :- Nyesom WikeSokoto :- Alhaji Manir Dan-IyaTaraba :- Darius IshakuSo 17 states done and dusted.Bayelsa , Ondo, Ekiti, Osun, Kogi and Anambra are not taking part in 2019 gubernatorial election