Osun Decides:Full Results From 28 LGAs So Far Declared

These are results from 16 LGAs in the Osun gubernatorial election so far



Olaoluwa LGA



ADC- 1408

ADP- 2194

APC- 5025

PDP- 4026

SDP- 2104



Number of registered voters: 30786

Accredited voters: 16300

TOTAL VALID VOTES: 15360

REJECTED VOTE: 920

VOTE CAST: 16280



Olorunda LGA



ADC-335

ADP-1409

APC-16254

PDP-9850

SDP: 7061



Number of registered voters: 90110

Accredited voters: 40524

TOTAL VALID VOTES: 35990

REJECTED VOTE: 2309

VOTE CAST: 38299



Irewole LGA;



ADC: 249

ADP: 1915

APC: 10049



PDP: 13848

SDP: 1142



TOTAL VALID VOTES : 28267

REJECTED VOTES: 2502

TOTAL VOTES CAST: 30769

No of registered voters : 61977

No of accredited voters: 30898



Ife Central LGA

DC – 194

ADP -1,053

APC – 6,957

PDP – 3,200

SDP – 20,494



* Registered Voters – 106,309

* Accredited Voters – 35,588

* Total valid votes – 33,304

* Rejected votes – 2,144

* Total votes cast – 35,448



Egbedore LGA



ADC:119



ADP:636



APC:7354



PDP: 7231



SDP: 3367



Number of Registered Voters: 42145

Number of Accredited Voters: 20464



Total Valid Votes: 19193

Rejected Votes: 1144

Total Votes Cast: 20337



Ejigbo LGA



ADC: 258

ADP: 592

APC: 14,779

PDP: 11,116

SDP: 4,803



Total Valid Votes: 32,787

Rejected Votes: 2,109

Total Votes Cast: 34,896



Registered Voters: 63,652

Accredited Voters: 35,061



Ife North LGA



ADC: 94

ADP: 745

APC: 6527

PDP: 5486

SDP: 5158



Total Registered Voters: 52684

Total Accredited Voters; 20549



TOTAL VALID VOTES- 18846

TOTAL REJECTED VOTES – 1674



TOTAL VOTES CAST- 20520



Ayedire LGA



ADC: 144

ADP: 1642

APC: 5474

PDP: 5133

SDP: 2396



Total Registered Voters: 32242

Total Accredited Voters; 16307



TOTAL VALID VOTES- 15240

TOTAL REJECTED VOTES – 1024



TOTAL VOTES CAST- 16264



Ifelodun LGA



ADC 236

ADP 2834

APC: 9882

PDP: 12269

SDP: 1970



Total Registered Voters: 68872

Total Accredited Voters; 30894



TOTAL VALID VOTES- 28157

TOTAL REJECTED VOTES – 2474

TOTAL VOTES CAST- 30631



Ede North LGA:



ADC : 89

ADP :758



APC: 7025



PDP: 18745



SDP: 1380



Total Registered Voters: 59676

Total Accredited Voters; 30395



TOTAL VALID VOTES- 28672

TOTAL REJECTED VOTES – 1631

TOTAL VOTES CAST- 30303



Atakunmosa East LGA



ADC: 60

ADP : 629

APC : 7073

PDP : 5218

SDP: 2140



Total Registered Voters: 35627

Total Accredited Voters; 17086







AYEDAADE LGA



ADC :145

ADP : 1654

APC : 10,861

PDP : 10,836

SDP: 2967



Total Registered Voters: 60177

Total Accredited Voters; 29267



TOTAL VALID VOTES- 26571

TOTAL REJECTED VOTES – 2492

TOTAL VOTES CAST- 29063



Odo Otin LGA



ADC: 1034



ADP: 1112



APC: 9996



PDP: 9879



SDP: 2941



Total Registered Voters: 57663

Total Accredited Voters; 27051



TOTAL VALID VOTES- 25654

TOTAL REJECTED VOTES – 1369

TOTAL VOTES CAST- 27023



Isokan LGA



ADC: 56



ADP: 682



APC: 7297



PDP: 9048



SDP: 3460



Total Registered Voters: 45903

Total Accredited Voters; 23314



TOTAL VALID VOTES- 21723

TOTAL REJECTED VOTES – 1519

TOTAL VOTES CAST- 23242



Ila LGA



ADC : 96



ADP: 183



APC: 8403



PDP: 8241



SDP: 3134



Total Registered Voters: 39,188

Total Accredited Voters; 21,124



TOTAL VALID VOTES- 20,531

TOTAL REJECTED VOTES – 847

TOTAL VOTES CAST- 21,378



Irepodun LGA



ADC: 158

ADP: 2,564

APC: 6,517

PDP: 8058

SDP: 4856



TOTAL VALID VOTES 22,859

TOTAL REJECTED VOTES: 1,410

TOTAL VOTES CAST: 24,269



TOTAL NUMBER OF REGISTERED VOTERS: 46,558

TOTAL NUMBER OF ACCREDITED VOTERS: 24,307



Oriade LGA:



ADC: 109

ADP: 1224

APC: 9778

PDP: 10109

SDP: 2265



TOTAL VALID VOTES: 24380

TOTAL REJECTED VOTES: 1186



TOTAL VOTES CAST: 25566

TOTAL REGISTERED VOTERS: 54921

TOTAL ACCREDITED VOTERS: 25697



Ilesha West LGA:



PDP: 8286

APC: 7251

SDP: 2408

ADP: 2363

ADC: 127



TOTAL VALID VOTES : 21,220

TOTAL REJECTED VOTES: 1,861



TOTAL VOTES CAST . 23,081

TOTAL REGISTERED VOTERS: 60,600

TOTAL ACCREDITED VOTERS :32,569



Boripe LGA



APC : 11, 655



PDP: 6, 892



ADC: 137



ADP :1137



SDP – 2730



Total Number of Registered Voters – 57, 397



Total Number of of Accredited Voters: 25, 045



TOTAL VALID VOTES: 23212

TOTAL REJECTED VOTES: 1777

TOTAL VOTES CAST: 24989



Ilesa East LGA:



ADC: 188



ADP: 1275



APC: 9790



PDP: 8244



SDP: 3620



Total Number of Registered Voters: 65745

Total Number of of Accredited Voters: 26194



TOTAL VALID VOTES: 23990

TOTAL REJECTED VOTES: 2081

TOTAL VOTES CAST: 26071



Obokun LGA:



ADC: 106



ADP: 663



APC: 7229



PDP: 10859



SDP: 1907







Ede South LGA:



PDP : 16,693



APC: 4,512



ADP : 357



SDP : 855



Total Valid Votes: 23,136

Total Rejected Votes: 1,605

Total Votes Cast: 24,741



Number Of Registered Voters: 46,887



Number of Accredited Voters: 24,888



Ifedayo LGA



APC 3182



PDP 3374



SDP 1377



Atakumosa west LGA



APC 5019

PDP 5401

SDP 1570



ADP 718







Boluwaduro LGA



APC 3843

PDP 3779

SDP 1776







State collation of results about to begin







Here are the results already announced at the council collation centres:







Atakumosa East LGA



ADC:60

ADP:629

APC:7,073

PDP:5218

SDP:2140



Total number of registered voters: 35,657

Total number of accredited voters:17,086

Total valid votes:15,721

Total rejected votes:1,008

Total vote cast:16,729



Ife South LGA:



APC:7223

PDP:4872

SDP:6151

ADP:561

ADC:136



Total valid votes = 19,998

Rejected votes=1,399

Total votes cast = 21,397



