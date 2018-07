Official Results From All 16 Local Government Areas Of Ekiti As Announced By INEC on Sunday

Published:





Official Results from all the 16 Local Government Areas of Ekiti as announced by INEC on Sunday July 15, 2018





(1) Ilejemeje LGA





APC - 4,153

PDP - 3,937





(2) Ido-Osi LGA





APC- 12,342

PDP- 11,145





(3) Oye LGA





APC - 14,995

PDP - 11,271





(4) Efon LGA





APC - 5,028

PDP - 5,192





(5) Moba LGA





APC - 11,837

PDP - 8,520





(6) Ijero LGA





APC - 14,192

PDP - 11,077





(7) Irepodun/Ifelodun LGA





APC - 13,869

PDP - 11,456





(8) Gbonyin LGA





APC - 11,498

PDP - 8,027





(9) Emure LGA





APC - 7,048

PDP - 7,121





(10) Ikere LGA





APC - 11,515

PDP - 17,183





(11) Ekiti West





APC - 12,648

PDP - 10,137





(12) Ikole LGA





APC - 14,522

PDP - 13,961





(13) Ise-Orun LGA





APC - 11,908

PDP - 6,297





(14) Ekiti East LGA





APC - 12,778

PDP - 11,564





(15) Ekiti Southwest LGA





APC - 11,015

PDP - 8,423





(16) Ado LGA





APC - 28,111

PDP - 32,810





APC won 12 LGAs

PDP won 4 LGAs

