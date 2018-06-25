Full List Of Newly Elected APC National Executive

The following members of the APC emerged key national leaders of the party:
1. Adams Oshiomhole, National Chairman.
2. Niyi Adebayo, Deputy National Chairman (South)
3. Lawal Shuaibu, Deputy National Chairman (North)
4. Hillary Etegbo, Vice-Chairman (South-South)
5. Emmanuel Eneukwu, Vice Chairman (South-East)
6. Bankole Oluwajana, Vice Chairman (South-West)
7. Inuwa Abdulkadir, Vice Chairman (North-East)
8. Mustapha Salisu, Vice Chairman (North-West)
10. Mai Mala Buni, National Secretary
11. Adamu Fanda, Treasurer
12. Tunde Bello, National Financial Secretary
13. Ibrahim Masari, National Welfare Secretary
14. George Moghalu, National Auditor
15. Bolaji Abdullahi, National Publicity Secretary
16. Salamatu Umar, National Women Leader
17. Abubakar L. Shayyu, National Youth Leader
18. Babatunde Ogala, National Legal Adviser
19. Misbahu L Didi, Representative of the physically-challenged
20.Nduka Ayongo – ex-officio south-south
21.Aminu Tumnaga- zonal woman leader
22.Blessing Onuhua- zonal woman leader south-east
23.David Okumba – zonal Secretary south-south
24.Zuera Bakare- zonal woman leader north-west
25.John Uwede – zonal secretary south-east
26.Timothy Amah- zonal organising secretary south-east
27.Femi Ibedeyi – zonal organising secretary south-west
28.Ade Fadileri – zonal organising secretary south-south
29.Shuaibu Abdulrahman – zonal organising secretary north-east
30.Gabriel Osuori – zonal youth leader south-south
31.Onyeka Osimeka- zonal youth leader south-east
32.Laoke Olanrewaju – zonal youth leader south-west
33.Abubakar Sa’adu – zonal youth leader north-west
34.Kasim Bello Maigari – zonal youth leader north-east
35.Afeez Bolaji – deputy national youth leader
36.Abubakar Shiuab- national youth leader
37.Onye – deputy national woman leader
38.Sunday Chukuma- deputy national financial secretary
39.Ado Oguta – deputy legal adviser
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