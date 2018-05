Published:

Share This

Dr Kayode Fayemi picks Ekiti State APC Gubernatorial ticket at the primaries held today in Ado Ekiti.EKITI APC 2018FINAL ResultsKayode Fayemi 941Segun Oni 454Kayode Ojo 245BAFEM 171Oluyede OluWole 110Gbenga Aluko 83Fappy 23Daramola Bimbo 29Babafemi Ojudu 11MOB. 11Yaya Kolade 4Ayo Arise 3Muyiwa Olumilua. 2