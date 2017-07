This is a breakdown of what each State and FCT received from the second batch of Paris Club Payment



1. ABIA N5,715,765,871.48



2. ADAMAWA N6,114,300,352.68



3. AKWA-IBOM N10,000,000,000



4. ANAMBRA N6,121,656,702.34

5. BAUCHI N6,877,776,561.25



6. BAYELSA N10,000,000,000



7. BENUE N6,854,671,749.25



8. BORNO N7,340,934,865.32



9. CROSS RIVER N6,075,343,946.93



10. DELTA N10,000,000,000



11. EBONYI N4,508,083,379.98



12. EDO N6,091,126,592.49



13. EKITI N4,772,836,647.08



14. ENUGU N5,361,789,409.66



15. GOMBE N4,472,877,698.19



16. IMO N7,000,805,182.97



17. JIGAWA N7,107,666,706.76



18. KADUNA N7,721,729,227.55



19. KANO N10,000,000,000



20. KATSINA N8,202,130,909.85



21. KEBBI N5,977,499,491.45



22. KOGI N6,027,727,595.8



23. KWARA N5,120,644,326.57



24. LAGOS N8,371,938,133.11



25. NASARAWA N4,551,049,171.12



26. NIGER N7,210,793,154.95



27. OGUN N5,739,374,694.46



28 ONDO N7,003,648,314.28



29 OSUN N6,314,106,340.62



30 OYO N7,901,609,864.25



31 PLATEAU N5,644,079,055.41



32 RIVERS N10,000,000,000



33 SOKOTO N6,441,128,546.76



34 TARABA N5,612,014,491.52



35 YOBE N5,413,1031,16.59



36 ZAMFARA N5,442,385,594.49



37 FCT N684,867,500.04



TOTAL N243,795,465,195.2