LATEST RANKING OF ALL UNIVERSITIES IN NIGERIA (UI,UNILAG,OAU) TAKE THE LEAD
1 University of Ibadan
2 University of Lagos
3 Obafemi Awolowo University Ile-Ife
4 Ahmadu Bello University Zaria
5 University of Ilorin
6 Covenant University Ota
7 University of Nigeria Nsukka
8 University of Benin
9 University of Abuja
10 University of Port Harcourt
11 Federal University of Technology, Minna
12 Federal University of Technology, Owerri
13 University of Agriculture, Abeokuta
14 Federal University, Oye-Ekiti
15 Usmanu Danfodio University Sokoto
16 Lagos State University Ojo
17 Federal University of Technology, Akure
18 Babcock University Ilishan-Remo
19 Bayero University Kano
20 American University of Nigeria Yola
21 Ladoke Akintola University of Technology Ogbomoso
22 Afe Babalola University Ado-Ekiti
23 University of Jos
24 Landmark University Omu-Aran
25 Nnamdi Azikiwe University Awka
26 University of Uyo
27 Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi
28 Michael Okpara University of Agriculture Umuahia
29 Enugu State University of Science and Technology Enugu
30 Rivers State University of Science and Technology Port Harcourt
31 Adekunle Ajasin University Akungba Akoko
32 Benue State University Makurdi
33 Redeemer's University Mowe
34 Kwara State University Ilorin
35 Veritas University Abuja
36 Osun State University Oshogbo
37 University of Agriculture, Makurdi
38 Nasarawa State University Keffi
39 African University of Science and Technology Abuja
40 Ekiti State University, Ado Ekiti
41 University of Calabar
42 Kogi State University Anyigba
43 Tai Solarin University of Education Ijebu-Ode
44 Federal University, Dutsin-Ma
45 Ebonyi State University Abakaliki
46 Federal University, Ndufu-Alike
47 University of Maiduguri
48 Umaru Musa Yar'Adua University Katsina
49 Nile University of Nigeria Abuja
50 Bowen University Iwo
51 Al-Hikmah University Ilorin
52 Delta State University, Abraka
53 Niger Delta University Wilberforce Island Yenagoa
54 Abia State University Uturu
55 Ambrose Alli University Ekpoma
56 Modibbo Adama University of Technology Yola
57 Federal University, Otuoke
58 Imo State University Owerri
59 Olabisi Onabanjo University Ago Iwoye
60 Federal University of Petroleum Resources Effurun
61 Kaduna State University
62 Federal University, Lokoja
63 Akwa Ibom State University Uyo
64 Benson Idahosa University Benin City
65 Paul University Awka
66 Federal University, Dutse
67 Ajayi Crowther University Oyo Town
68 Lead City University Ibadan
69 Bingham University Auta Balifi
70 Baze University Abuja
71 Ibrahim Badamasi Babangida University Lapai
72 Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Uli
73 Joseph Ayo Babalola University Ikeji-Arakeji
74 Madonna University Okija
75 Crawford University Faith City
76 Cross River University of Technology Calabar
77 Caritas University Enugu
78 Ondo State University of Science and Technology Okitipupa
79 Bells University of Technology Ota
80 Igbinedion University Okada
81 Elizade University Ilara-Mokin
82 Achievers University, Owo
83 Caleb University Imota
84 Kano University of Science and Technology Wudil
85 Federal University, Lafia
86 Sokoto State University
87 Fountain University Oshogbo
88 Adeleke University Ede
89 Federal University, Kashere
90 Federal University, Wukari
91 University of Mkar Mkar
92 Oduduwa University Ile Ife
93 Godfrey Okoye University Ugwuomu-Nike
94 Taraba State University Jalingo
95 Obong University Obong Ntak
96 Yobe State University Damaturu
97 Renaissance University Enugu
98 Salem University Lokoja
99 Wellspring University Benin City
100 Al-Qalam University, Katsina
101 Novena University Ogume
102 Western Delta University Oghara
103 Gombe State University
104 Kwararafa University Wukari
105 Bauchi State University
106 Kebbi State University of Science and Technology Aliero
107 Tansian University Umunya
108 Crescent University, Abeokuta
109 Rhema University Aba
110 Wesley University of Science and Technology Ondo City
111 Samuel Adegboyega University Ogwa
Unranked Pan African University Lagos
Unranked Adamawa State University Mubi
Unranked Plateau State University Bokkos
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